Les zones de police de Binche-Anderlues et Lermes concrétisent la 1ère fusion en Wallonie

Chaque secteur dispose dorénavant d'une infrastructure d'accueil pour les citoyens, dont l'accessibilité a été adaptée à la nouvelle organisation de la zone de police. L'accueil pour le secteur de Binche-Estinnes est situé à la route de Charleroi, 14, à Ressaix; celui d'Erquelinnes-Merbes-le-Château à la route de Charleroi, 237, à Erquelinnes; et celui d'Anderlues-Lobbes à la Place communale, 16, à Lobbes. Les instances locales avaient annoncé la fusion des deux zones en octobre 2021. Cette opération devait permettre à la nouvelle zone d'atteindre la taille critique telle que décrite par les autorités fédérales, soit avec 150 membres opérationnels, ce qui doit faciliter la réalisation des fonctionnalités de base et rendre une zone plus attractive pour des candidats-policiers. 168 policiers et 24 agents administratifs composent l'effectif de la nouvelle zone, dont le tout premier conseil de police avait lieu lundi soir. Un des principaux enjeux de la fusion, pour les villes et communes partenaires, est de renforcer les fonctions de proximité et liées à l'ordre public communal. (Belga)