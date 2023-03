Mobilité à Bruxelles: le projet de réaménagement du boulevard Reyers prend forme

Après la démolition du viaduc, il a été procédé à la rénovation en profondeur des tunnels du complexe voisin ainsi qu'à leur réduction à une bande de circulation pour libérer de l'espace au profit des usagers faibles en surface. Le boulevard Reyers a ensuite été réaménagé temporairement. Sur base d'une étude prospective tenant compte de nombreux développements importants à proximité, Bruxelles Mobilité a planché sur un projet de réaménagement soumis à enquête publique. Le certificat d'urbanisme délivré fixe tous les principes de base du réaménagement. Bruxelles Mobilité doit à présent finaliser les plans détaillés afin d'obtenir le permis d'urbanisme. Le boulevard Reyers sera reconstruit de façade à façade entre la place Meiser et l'avenue Lambeau. Sur toute sa longueur, il y aura, dixit Pascal Smet, de larges trottoirs en matériaux de qualité et des pistes cyclables bidirectionnelles séparées ou des rues cyclables. Ces dernières seront séparées du gros du trafic routier de deux fois deux bandes par une large bande de gazon agrémentée de nombreux arbres. Une attention particulière sera également accordée aux passages sécurisés et confortables pour les piétons et les cyclistes. Selon l'actuelle ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), le boulevard Reyers fait partie des plans régionaux visant à transformer des artères très fréquentées en boulevards urbains intermodaux, fluides et accessibles pour tous les modes de transport, plus écologiques et plus vivables pour tous les habitants. (Belga)