NBA - Neuvième succès de rang pour New York, qui vient à bout de Boston après deux prolongations

Les Knicks ont compté jusqu'à 14 points de retard dans le troisième quart-temps (77-63), mais ont complètement renversé la situation jusqu'à mener 89-100 dans le dernier quart. Ce sont alors les Celtics qui ont recollé au score et arraché les prolongations. Deux périodes supplémentaires ont été nécessaires pour départager les deux équipes. Immanuel Quickley (38 points), Julius Randle (31 points) et RJ Barrett (29 points) ont alimenté le marquoir pour les Knicks, cinquièmes de la conférence Est avec 39 victoires et 27 défaites. Boston (45 victoires, 20 défaites) reste deuxième, derrière Milwaukee (46 victoires, 18 défaites), qui a repris sa marche en avant en s'imposant 111-117 à Washington. A l'Ouest, Memphis, le deuxième (38 victoires, 25 défaites), a concédé une deuxième défaite de rang en s'inclinant 135-129 chez les Clippers, où Paul George (42 points) et Kawhi Leonard (34 points) ont brillé. Les Clippers (34 victoires, 33 défaites) sont huitièmes. Phoenix s'est imposé 126-130 à Dallas grâce à une solide prestation de sa nouvelle recrue Kevin Durant, auteur de 37 points et du panier décisif. Devin Booker a ajouté 36 points pour permettre aux Suns de se défaire des Mavericks, où Luka Doncic (34 points) et Kyrie Irving (30 points) n'ont pas démérité. Phoenix (36 victoires, 29 défaites) est quatrième, Dallas (33 victoires, 32 défaites) septième. Les Lakers se sont imposés 113-105 face à Golden State, où Stephen Curry (27 points) effectuait son retour après un mois. Sans LeBron James, blessé, les Lakers ont pu compter sur Anthony Davis (39 points). Golden State (34 victoires, 31 défaites) occupe la cinquième position, les Lakers (31 victoires, 34 défaites) pointent au 11e rang.