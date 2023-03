Nicaragua: les organisations patronales rendues illégales par le pouvoir

Cette décision du ministère de l'Intérieur est consécutive au "non-respect" de la loi et au manque de transparence de ces organisations. Outre le Cosep, sont déclarées illégales les associations d'exportateurs de café, de produits agricoles, de l'industrie textile, ainsi que les chambres des promoteurs immobiliers, de la construction, de la pêche, de micro-crédit, du commerce et services, de l'industrie et du tourisme. Les organisations visées "n'ont pas rempli le processus d'enregistrement, en présentant des informations fautives" sur leurs états comptables, sans donner de détails sur leurs revenus et dépenses, ou sans justificatifs, selon la résolution publiée lundi. La quasi-totalité des organisations patronales du Nicaragua sont désormais privées de personnalité juridique : le 3 février, les autorités avaient déjà déclaré illégales l'Association des banques privées, ainsi que 12 autres organisations, dont l'Association des commerçants du marché central de Managua. En tout, plus de 2.000 associations, ONG ou organisations patronales ont été déclarées illégales depuis l'adoption de lois restrictives leur imposant de sévères contrôles. (Belga)