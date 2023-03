Olivier Vandecasteele - L'Iran se dit prêt à un échange de prisonniers avec la Belgique

"Avec la décision de la Cour constitutionnelle belge, nous pouvons dire que la voie est ouverte pour appliquer l'accord, ce dont se félicite la République islamique d'Iran", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, devant la presse. Il faisait référence au traité sur "le transfèrement de personnes condamnées" conclu entre Bruxelles et Téhéran, qui suscite la controverse depuis qu'il a été rendu public l'été dernier. La Cour belge a décidé vendredi de rejeter le recours en annulation déposé par des opposants iraniens en exil contre ce traité, qui avait été "suspendu" en décembre 2022. Olivier Vandecasteele pourrait être échangé contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné en 2021 à vingt ans de prison par un tribunal belge. Considéré comme un agent du renseignement, il a été reconnu coupable d'avoir projeté un attentat à l'explosif qui devait viser le 30 juin 2018 le grand rassemblement annuel du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) près de Paris. Concernant M. Assadi, "nous avons dit à plusieurs reprises que son arrestation, son interrogatoire, son procès et sa condamnation étaient illégaux et en violation de la Convention de Vienne sur l'immunité diplomatique", a rappelé M. Kanani. "Nous avons affirmé qu'il devait être libéré sans condition et que des compensations devaient être versées", a-t-il ajouté. "Avec le changement récent, nous espérons qu'il y aura une ouverture dans l'affaire de ce diplomate", a-t-il conclu. (Belga)