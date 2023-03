Paris-Nice - Le Danois Mads Pedersen fait coup double en remportant la deuxième étape au sprint

Le coureur danois de l'équipe Trek-Segafredo, 27 ans, a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et le Danois Magnus Cort (EF Education-EasyPost) au sprint. Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) est 5e Pour sa deuxième victoire de la saison, la 29e en carrière, Pedersen, troisième dimanche, chipe le maillot jaune à Tim Merlier au jeu des bonifications. L'ancien champion du monde devance Tadej Pogacar de 2 secondes, et Merlier de 4 au général. En première partie de course, Jonas Gregaard (Uno-X) est parti seul. Le coureur danois, déjà dans l'échappée sur la première étape, voulait récolter les quelques points disponibles pour s'offrir le maillot de meilleur grimpeur alors porté par l'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost). il s'est laissé avaler par le peloton une fois sa mission accomplie, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Un sprint intermédiaire à 13 kilomètres du terme a permis à Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) de prendre six secondes de bonifications. Le Slovène compte désormais douze secondes d'avance sur son rival danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), notamment. Les équipes de sprinteurs se sont ensuite portées aux avant-postes, avec le maillot jaune Tim Merlier (Soudal-Quick Step) en retrait. Après une chute en son sein, le peloton s'est ensuite désorganisé à un kilomètre de la ligne d'arrivée, décrochant le champion de Belgique et son compatriote Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). La victoire finale s'est alors jouée entre outsiders et Mads Pedersen a tenu la distance pour devancer le jeune sprinter néerlandais Olav Kooij et un autre Danois, Magnus Cort. Mardi, la 3e étape verra le peloton s'affronter sur un contre-la-montre par équipe de 32,2 kilomètres autour de Dampierre-en-Burly. (Belga)