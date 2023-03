PSA World Tour - Pas de finale pour Nele Gilis au Chestnut Hill Classic à Philadelphie

Tête de série N.1, l'Anversoise, 27 ans, 11e mondiale, a en effet été battue en demi-finale par l'Américaine Olivia Clyne (N.3), 30 ans, 15e mondiale, 3 sets à 1: 11-9, 6-11, 14-12 et 11-9 au bout d'une heure et douze minutes de jeu. L'autre demi-finale a vu la victoire de l'Américaine Olivia Fiechter (N.2/PSA 19), 27 ans, sur la Française Melissa Alves (N.4/PSA 21), 29 ans: 7-11, 11-2, 11-6 et 16-14 en 50 minutes. Nele Gilis reste sur une belle forme depuis quelques mois après ses succès à l'Open de France, l'Open d'Australie et l'Open de Malaisie, rejoignant le top 10 mondial pour la première fois pour une joueuse belge (9e en décembre). (Belga)