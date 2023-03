Qualifications Euro 2024 - À 37 ans, Luka Modric poursuit sa carrière internationale avec la Croatie

Avec 162 sélections et 23 buts, Modric est le joueur qui a le plus représenté la Croatie de l'histoire. Avant la Coupe du monde au Qatar, le vétéran madrilène avait laissé entendre qu'il prendrait sa retraite internationale si son équipe soulevait le trophée. Sans y parvenir, la Croatie a tout de même réussi une prestation remarquable avec une troisième place, après la finale atteinte lors du Mondial russe, en 2018. Dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024, la Croatie a été versée dans le groupe D avec le Pays de Galles, la Turquie, l'Arménie et la Lettonie. Les troupes de Zlatko Dalic recevront le pays de Galles le 25 mars à Split et se déplaceront en Turquie, à Bursa, le 28 mars. (Belga)