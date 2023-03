Turquie: l'alliance de l'opposition désigne son candidat face à Erdogan

"Kemal Kiliçdaroglu est notre candidat à la présidentielle", a déclaré Temel Karamollaoglu, leader du Parti de la Félicité, face à une foule rassemblée devant le siège de sa formation à Ankara, où se sont réunis lundi les dirigeants des six partis. Les dirigeants des cinq autres partis de l'Alliance, dont M. Kiliçdaroglu, se trouvaient à ses côtés au moment de l'annonce. Les élections présidentielle et législatives ont été maintenues à la date prévue, malgré le séisme du 6 février qui a fait plus de 46.000 morts et dévasté des zones entières du sud et sud-est du pays. Kemal Kiliçdaroglu, à la tête du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) depuis 2010, a promis un retour au jeu démocratique s'il est élu en mai. "Nous établirons tous ensemble le pouvoir de la morale et de la justice", a déclaré M. Kiliçdaroglu dans la foulée de l'annonce. "Nous, en tant qu'Alliance de la nation, dirigerons la Turquie sur la base de la consultation et du compromis", a-t-il ajouté. "La loi et la justice prévaudront", a-t-il dit encore. Pour une partie des soutiens de l'opposition, M. Kiliçdaroglu, ancien haut fonctionnaire âgé de 74 ans issu de la minorité alévie, souffre d'un manque de charisme face au chef de l'Etat sortant, candidat à sa succession. (Belga)