Un nouveau 3 étoiles en France et Mallory Gabsi désigné Jeune Chef de l'année

Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 - contre 31 l'année dernière - après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié. Mallory Gabsi, candidat belge à l'émission culinaire Top Chef, s'est quant à lui vu octroyer le titre de Jeune chef de l'année. Son établissement parisien, qui porte son nom, a également obtenu sa première étoile après moins d'un an d'existence. Au total, trente-neuf tables ont reçu une première étoile, et quatre autres restaurants sont rentrés dans le club plus fermé des deux étoiles. Le guide a également remis huit étoiles vertes, qui soulignent les rôles-modèles en matière de gastronomie éco-responsable. (Belga)