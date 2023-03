Urban.brussels dépose un certificat d'urbanisme pour le réaménagement du boulevard Reyers

"Le boulevard Reyers sera réaménagé de façade à façade entre la place Meiser et l'avenue Lambeau. Avec de larges trottoirs faits de matériaux de qualité sur toute la longueur et des pistes cyclables bidirectionnelles séparées ou des rues cyclables. Elles seront séparées au moyen d'une large bande de pelouse pourvue de nombreux arbres", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière à la région de Bruxelles-Capitale. Le boulevard a déjà connu un réaménagement important en 2015 lorsque l'imposant viaduc a été démoli, au lieu d'être rénové, pour laisser place à un boulevard urbain. Les tunnels du complexe Reyers ont pour leur part été entièrement rénovés en passant à une seule voie de circulation pour favoriser la circulation de transports publics, de vélos et de piétons à la surface. Actuellement, d'importants travaux sont réalisés le long du boulevard pour le projet Mediapark, "un nouveau quartier bruxellois créatif et animé pour accueillir un écosystème médias innovant", comme présenté sur le site officiel, qui accueillera notamment les nouveaux bâtiments de diffusion de la RTBF et de la VRT. Urban.brussels et Bruxelles-Mobilité se sont concertés sur le réaménagement du boulevard, les plans ont ensuite fait l'objet d'une enquête publique et la commission de concertation a formulé ses avis. "?Le certificat d'urbanisme fixe tous les principes de fond du futur réaménagement. Bruxelles Mobilité doit désormais finaliser les plans détaillés et les soumettre pour pouvoir obtenir le permis d'urbanisme et démarrer rapidement les travaux", détaille le cabinet du secrétaire d'État. (Belga)