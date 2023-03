Zone euro: les ventes de détail en baisse sur un an en janvier

A un an d'écart, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a diminué de 5,0% pour le secteur "alimentation, boissons et tabac" et de 1,0% pour les "produits non alimentaires", tandis qu'il a augmenté de 5,4% pour les carburants. Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses annuelles du volume total du commerce de détail ont été enregistrées en Belgique (-8,9%), en Allemagne (-6,8%), au Danemark et en Suède (-5,8% chacun). Les plus fortes hausses ont été observées en Slovénie (+18,5%), en Roumanie (+5,8%) et à Malte (+5,7%). (Belga)