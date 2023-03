Afrique du Sud: le PIB chute lourdement au dernier trimestre de l'année 2022

"Après s'être redressé au troisième trimestre de 2022, le PIB sud-africain a reculé de 1,3% au quatrième trimestre", a annoncé l'agence de statistiques publique StatSA, ajoutant que le PIB (produit intérieur brut) "est tombé sous ses niveaux pré-pandémie". L'agriculture, les mines et l'industrie manufacturière figurent parmi les principaux responsables du repli de l'activité. Au troisième trimestre, le PIB avait connu une expansion de 1,6%. L'entreprise publique Eskom, qui fournit 90% de l'électricité en Afrique du Sud, n'arrive pas à faire face à la demande. La plupart de ses centrales électriques ont plus de quarante-cinq ans et tombent fréquemment en panne, provoquant des coupures de courant allant jusqu'à douze heures par jour. L'Afrique du Sud a par ailleurs été très touchée par l'épidémie de Covid-19, qui a accru la pauvreté et les privations d'emploi dans l'un des pays les plus inégalitaires du monde. La croissance économique du pays ralentit depuis environ deux ans. De 2,5% en 2022, elle tomberait à 0,3% seulement en 2023, à cause la crise de la fourniture d'électricité, selon les prévisions de la banque centrale. (Belga)