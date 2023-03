Bourse de Bruxelles - Des marchés européens restent partagés comme la veille

Il bénéficiait du soutien des immobilières Aedifica (80,75) et VGP (88,70) qui progressaient de 2,3% en compagnie de Cofinimmo (84,50) et WDP (29,38), positives de 1,2 et 0,4%. AB InBev (57,04) et KBC (71,36) étaient par contre négatives de 0,1 et 0,5% alors que Ageas (42,88) repassait par son point de départ. Elia (121,50) et Aperam (38,08) valaient 0,7 et 0,3% de plus que lundi, Umicore (31,82) cédant par contre 0,4% tandis que Proximus (8,58) se mettait en évidence par un recul de 2%. Mithra (3,16) se distinguait par ailleurs en bondissant de 15,9% après résultats, Nyxoah (5,88) et MDxHealth (0,37) gagnant 10,3 et 3,9%. Roularta (17,75) et Econocom (3,24) progressaient de même de 2%, Shurgard (46,10) gagnant 2,1% alors que Telenet (14,46) et Exmar (9,35) cédaient 2,1 et 1,6%. L'euro s'inscrivait à 1,0660 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0675 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 55.615 euros, en recul de 165 euros. (Belga)