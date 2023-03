Crise énergétique - La plateforme wallonne pour les demandes d'aides des entreprises ouverte jusqu'au 20 mars

En octobre dernier, le gouvernement régional avait annoncé avoir mobilisé une enveloppe de 175 millions euros en vue de mettre en place des aides directes à destination des entreprises les plus impactées par la crise. La plateforme pour demander ces aides, via un professionnel du chiffre, avait été ouverte le 6 février dernier et devait fermer le 5 mars, une date finalement reportée de deux semaines. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir une facture énergétique annuelle supérieure à 7.500 euros sur l'année 2021; elles ne peuvent recourir au chômage économique au-delà de 35% par rapport à la période de référence de l'année précédente et ne peuvent verser de dividendes aux actionnaires au cours de l'année durant laquelle elles perçoivent le soutien régional. (Belga)