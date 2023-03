David Bettoni, l'ex adjoint de Zidane, nommé entraîneur du FC Sion

La formation valaisanne, actuelle neuvième de Super League et menacée de relégation, va donc connaître un troisième technicien en 2022-2023, après l'Italien Paolo Tramezzani débarqué en novembre, puis le Suisse Fabio Celestini, écarté la semaine dernière. David Bettoni, 51 ans, trouve lui sa première fonction d'entraîneur principal d'une équipe professionnelle après avoir accompagné Zinedine Zidane dans ses deux campagnes madrilènes (2014-2018 et 2019-2021). "Aux côtés du champion du monde 1998 pendant plus de 300 matches", rappelle le FC Sion, l'ancien milieu du FC Cannes a glané trois Ligues des champions consécutives (2016, 2017, 2018) et deux titres de champion d'Espagne (2017, 2020). Il "dirigera sa première séance d'entraînement mardi après-midi", poursuit la formation valaisanne, et "se présente comme un technicien offensif" recherchant la possession du ballon. (Belga)