Des archéologues découvrent des sépultures datant de l'âge de fer à Oud-Turnhout

Ces fouilles archéologiques préliminaires ont lieu sur un site destiné à un important projet immobilier, situé sur la Steenweg op Sevendonk. Six cercles funéraires y avaient déjà été découverts et trois autres la semaine dernière après des fouilles plus approfondies. En raison de l'agriculture intensive sur ce site, le cimetière a disparu sous terre au fil des siècles. Des vestiges d'habitations datant de 2.000 à 50 ans avant Jésus-Christ ont également été découverts à côté du cimetière. Les archéologues ne peuvent pour l'instant pas affirmer que ces habitations ont coexisté avec le cimetière. Ces fouilles sont "une excellente occasion de cartographier l'histoire des habitations et des sépultures d'Oud-Turnhout", selon l'archéologue Jeroen Verrijckt. Ses collègues et lui mèneront une étude plus approfondie du site afin de déterminer l'étendue du cimetière et d'éventuels liens avec d'autres fouilles. La société en charge de ces fouilles archéologiques poursuit les recherches sur le site et compilera les résultats dans un rapport. (Belga)