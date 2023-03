Euro de basket féminin - Pour Julie Allemand et Emma Meesseman priorité pour les Cats fixées sur leur sort mercredi

Le tirage au sort de cette 39e édition, prévu à 17h00 dans la banlieue de Ljubljana, déterminera les trois adversaires de la Belgique, qui est tête de série, dans un groupe qui se jouera soit en Slovénie, dans la capitale slovène, soit à Tel Aviv. Slovénie et Israël, pays organisateurs, font partie des seize invitées du plateau. Ils organiseront chacun deux groupes et deux 8es de finale, sachant que le premier de chacune des quatre poules rejoint directement les quarts de finale alors que le 2e et le 3e jouent un barrage pour y accéder. La phase finale à partir des quarts de finale se jouera à Ljubljana. Julie Allemand et Emma Meesseman en principe aussi, ont décidé de faire l'impasse sur la WNBA et ne retourneront pas à Chicago Sky où elles ont joué l'été dernier pour se concentrer exclusivement à l'équipe nationale. Les six premiers disputeront l'un des tournois pré-olympiques pour décrocher un billet pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Médaillée de bronze en 2017 à Prague, où elle était revenue en phase finale après dix ans d'absence, et en 2021 à Strasbourg et Valence, 5e en 2019 à Belgrade, la Belgique est aussi 4e de la Coupe du monde 2018 à Tenerife et 7es des JO de Tokyo, et ce sera la première phase finale d'un championnat d'Europe sans Philip Mestdagh. Après un bref passage de Valery Demory, 5e de la Coupe du monde de l'an dernier à Sydney c'est un autre Français Rachid Meziane qui est à la tête des Belgian Cats. (Belga)