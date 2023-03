HelloFresh poursuit sa croissance, avec un chiffre d'affaires record pour l'exercice 2022

HelloFresh a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires avec 27% en glissement annuel. La société a atteint un nouveau record de chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros, contre 6,0 milliards d'euros en 2021. "Malgré les défis macroéconomiques", l'entreprise a ainsi "franchi une nouvelle étape dans son histoire", se réjouit-elle. L'entreprise fait état d'un ebitda ajusté de 477 millions d'euros pour l'exercice comptable 2022, contre 528 millions d'euros un an plutôt, affirmant continuer à "surpasser les entreprises d'e-commerce concurrentes au niveau mondial". Au cours de l'année 2022, la fidélité des clients de HelloFresh s'est maintenue à un très haut niveau, "avec un nombre moyen de commandes élevé et une augmentation continue de la valeur moyenne par commande", précise le groupe. La valeur moyenne par commande a augmenté de 10% à taux de change constant au cours de l'exercice 2022 et de 12% au quatrième trimestre 2022. "Parmi les facteurs clés de cette augmentation, les clients ont sélectionné plus de repas par commande et ont également commandé plus de produits à coûts additionnels", analyse HelloFresh. Comme les chiffres de l'entreprise au premier semestre 2023 "contrastent avec les solides résultats obtenus lors de la pandémie", HelloFresh a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour l'exercice 2023, avec une croissance indicative du chiffre d'affaires de 2% à 10% à taux de change constant et un ebitda de 460 millions d'euros à 540 millions d'euros pour l'exercice 2023. (Belga)