Intempéries - Le cyclone Freddy fait huit morts à Madagascar

L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) de l'ONU a indiqué que Freddy, qui a pris naissance au large du nord-ouest de l'Australie début février, était en passe de devenir le cyclone tropical le plus long jamais enregistré. Le gouvernement malgache a annoncé que plus de 40.000 personnes avaient été touchées et plus de 14.000 déplacées depuis que le cyclone est revenu frapper l'île après avoir suivi une trajectoire inhabituelle. Au total, au moins 15 personnes sont mortes à Madagascar depuis que Freddy a frappé pour la première fois à la fin du mois de février, apportant des vents violents et des pluies torrentielles. Une personne est toujours portée disparue et plus de 1.000 maisons ont été détruites, a déclaré le gouvernement mardi. Mardi après-midi, le cyclone se trouvait dans le canal du Mozambique, à environ 250 kilomètres au nord-ouest de la ville côtière de Toliara, avec des rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril. (Belga)