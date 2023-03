Intempéries - Passage en phase de pré-alerte routière dans le sud du pays

(Belga) La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, indique mardi soir avoir décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière pour les provinces de Liège et de Luxembourg mercredi entre 02h00 et 10h00 du matin. Des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues, à partir de mardi soir et ce jusqu'en début de matinée mercredi, sur l'ensemble de la Région wallonne et en particulier, sur les provinces de Liège et de Luxembourg, précise-t-elle.