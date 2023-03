Le COIB et ses partenaires poursuivent l'investissement sur les jeunes talents

"Ce projet existe depuis 2004", a expliqué Saive. "Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre au moins jusqu'en 2032. L'ambition reste la même. Nous visons autant de médailles et de top-8 que possible aux Jeux Olympiques. Pour les Jeux Paralympiques, nous visons des médailles. En 2023, Be Gold soutiendra 31 projets sportifs de haut niveau et 301 jeunes athlètes, tous entre 13 et 23 ans. Au cours de ces années, nous en sommes déjà à 499 projets et 2.888 athlètes. Nous leur offrons un soutien individualisé, nous voulons répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète. Les succès sont déjà là, et nous voulons continuer à construire là-dessus." Van Brantegem a détaillé les attentes pour les prochaines années. "Nous voulons faire encore mieux dans les championnats internationaux de jeunes. Le nombre d'athlètes sous nos ailes augmente et nous visons donc plus de top-8 et de médailles. Les athlètes paralympiques font aussi partie du projet. Cela va de pair avec les valeurs du COIB. Nous sommes très heureux du soutien de nos partenaires. C'est un travail d'équipe, un peu comme un relais. Et ça, je connais", a-t-il souri. (Belga)