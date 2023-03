Les vélos électriques rapides démarrent l'année sur les chapeaux de roues

(Belga) Les immatriculations de vélos électriques rapides (speed pedelecs) ont connu une progression sans pareil en ce début d'année. Pas moins de 1.004 exemplaires neufs de plus ont ainsi été immatriculés (+70%) par rapport aux mois de janvier et février 2022, se félicite mardi dans un communiqué Traxio, la fédération de l'automobile et des secteurs connexes.