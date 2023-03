Ligue des Champions - Humilié à Benfica , le Club de Bruges est éliminé en huitième de finale

Les Brugeois ont eu très chaud dès l'entame de la rencontre avec un but de Joao Mario justement annulé par le VAR pour une position de hors-jeu (2e). Le même Joao Mario était proche de l'ouverture du score (20e) mais un arrêt sur la ligne de Bjorn Meijer permettait de garder les compteurs à zéro. Néanmoins, Benfica ne laissait aucun répit au Club de Bruges avant la pause : Rafa Silva (38e) se jouait de Casper Nielsen au niveau du point de penalty et plaçait un ballon imparable sur la gauche de Simon Mignolet. Quelques secondes avant la fin de la première période, Goncalo Ramos mettait le club portugais sur un nuage avec un deuxième but (45e+2). Le cauchemar continuait pour Bruges en deuxième période. Les hommes de Scott Parker ont tenu moins d'un quart d'heure avant de voir Ramos s'offrir un doublé (57e). Après une faute de Sylla dans le rectangle, Joao Mario transformait le penalty (71e) pour porter la marque à 4-0. Neres enfonçait le clou quelques minutes plus tard pour le cinquième but de la soirée (78e). Meijer sauvait quelque peu l'honneur en fin de rencontre avec le premier tir cadré du match pour le Club (87e). Le Club de Bruges devra tenter de se remettre rapidement de cette élimination puisqu'un match au sommet les attend dimanche à domicile face au Standard (13h30) dans le cadre de la Jupiler Pro League. (Belga)