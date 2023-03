Mercato cycliste - Domenico Pozzovivo, 40 ans, signe chez Israel-Premier Tech

La saison passée, Pozzovivo défendait les couleurs d'Intermarché-Wanty-Gobert. L'Italien fait partie du peloton depuis 2005 et a roulé notamment pour Colnago, AG2R, Bahrain Merida et Qhubeka. "Malgré son âge avancé, il a prouvé qu'il a encore beaucoup de réserves", a déclaré le propriétaire de l'équipe Sylvan Adams. "Il renforcera notre équipe pour le Giro et les classiques italiennes." Pozzovivo avait terminé l'an passé huitième du Tour d'Italie, se classant pour la septième fois dans le top-10 du Giro. La dernière de ses 13 victoires remonte à 2017, au Tour de Suisse. L'Italien aura notamment pour équipiers Ben Hermans, Jens Reynders, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck et Sep Vanmarcke. (Belga)