Mithra a presque triplé son chiffre d'affaires en 2022

(Belga) Le groupe pharmaceutique Mithra, spécialisé dans la santé féminine, a presque triplé son chiffre d'affaires en 2022, à 67 millions d'euros, contre 22,7 millions d'euros un an plus tôt, atteignant ainsi "le deuxième plus haut niveau dans l'histoire de l'entreprise", annonce-t-il mardi.