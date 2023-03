Plusieurs soldats tués par les Shebab dans le sud de la Somalie

"Les terroristes ont attaqué la base militaire tôt ce matin (mardi) à Janay Abdale" dans le sud du pays, a déclaré à l'AFP par téléphone Mohamed Rashed, commandant militaire basé dans la ville. "Ils ont tenté de prendre d'assaut la base après avoir utilisé des camions chargés d'explosifs pour lancer l'attaque, mais les forces de sécurité les ont repoussés. Nous avons perdu sept soldats dans les combats." De son côté, le capitaine Sugow Abdi qui a été envoyé sur les lieux affirme: "Les combats ont été très intenses et les terroristes étaient des centaines lorsqu'ils ont attaqué avec des véhicules chargés d'explosifs, mais nous avions le dessus et ils ont perdu beaucoup de leurs combattants. Il ajoute que quinze soldats avaient été blessés et que plusieurs étaient morts "en martyrs", sans donner plus de détails. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda. Les Shebab combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011-2012, ils restent solidement implantés dans de vastes zones rurales. Le 20 janvier, sept soldats avaient déjà été tués à la suite d'une attaque revendiquée par eux contre un camp militaire. (Belga)