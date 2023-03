Tirreno-Adriatico - Déçu par sa deuxième place, Jasper Philipsen "garde le positif" et se porte vers l'avenir

Jasper Philipsen a retiré plusieurs enseignements positifs de son premier sprint de l'année, qui l'a vu terminer à la deuxième place derrière le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step). "L'équipe était présente dans le final et Mathieu (van der Poel, ndlr) a fait tout ce qu'il avait à faire dans le train", a déclaré le coureur belge. "C'était la première fois que l'on sprintait ensemble avec l'équipe. On cherche encore quelques automatismes, mais ça tournait bien, surtout avec Ramon Sinkeldam. Ce n'est plus un débutant, il a lancé Démare pendant des années. Il n'a plus rien à apprendre, on doit juste s'habituer l'un à l'autre, mais ça viendra." Il ne manquait que la victoire. "Gaviria a lancé le sprint de loin, je suis parti derrière lui et c'est à cause de ça que je ne gagne pas. Fabio Jakobsen a été assez patient, il a pris ma roue. Mais si je ne saute pas dans la roue de Gaviria et que j'attends une seconde de plus, alors le Colombien gagne le sprint", a constaté Jakobsen. "Évidemment, je veux toujours gagner le sprint", a-t-il poursuivi. "Je suis déçu, mais je n'étais pas loin, et il y aura peut-être une nouvelle occasion demain (mercredi). Ca va donner de la confiance à l'équipe, pour continuer sur cette lancée. Tout le monde attend une victoire. On aime gagner, mais si on continue comme ça, la victoire viendra bien un jour." (Belga)