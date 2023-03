Tirreno-Adriatico - Tiesj Benoot vise un classement : "Mais nous sommes ici avec de bons coureurs"

Benoot a déjà signé quelques résultats dans des courses par étapes. Il a terminé deuxième de Paris-Nice en 2020, arrêté un jour plus tôt en raison du covid-19, cinquième de Paris-Nice en 2021, quatrième du Tour de Suisse en 2019 et quatrième de Tirreno-Adriatico en 2018. Lundi, Benoot n'a pas signé un mauvais contre-la-montre, 47e à 1:14 du vainqueur Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers). "Mes références étaient bonnes", confie-t-il. "Les conditions étaient bonnes, je n'ai pas fait un mauvais contre-la-montre, mais je ne deviendrai jamais un spécialiste et certainement pas dans un contre-la-montre de 11-12 kilomètres sur du plat. Je me suis bien remis des Strade Bianche et dans cette étape de sprint il s'agit de survivre et de terminer en un seul morceau." Une mission couronnée de succès mardi soir. "Avec trois coureurs, on est quand même bien positionné au classement. Primoz (Roglic) est arrivé en dernière minute. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est un incroyable coureur. Les prochains jours diront qui d'entre nous sera dominé au classement. Nous avons commencé avec de l'ambition, nous verrons où nous finirons." "J'ai été quatrième ici auparavant, mais si nous pouvons gagner avec Wilco (Kelderman) ou Primoz, nous jouerons bien sûr cette carte. La course le décidera, on regardera cela au jour le jour. Il faudra aussi jouer plusieurs atouts. J'ai un rôle plutôt libre ici, mais je sais aussi que Primoz a déjà fait ses preuves en tant que leader pour un classement. Cela ne me fait certainement pas de mal de pousser un peu plus cette semaine, en vue des classiques." (Belga)