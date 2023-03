Un Belge empoche près de 145 millions d'euros à l'EuroMillions

Le gagnant avait coché la bonne combinaison (11 - 13 - 24 -35 -50 ainsi que les deux étoiles 6 et 11) et empoche précisément la somme de 144.966.361 euros. Il s'agit du troisième plus grand vainqueur belge. En juin 2017, une personne avait remporté 153.873.716 euros tandis qu'une autre avait empoché 168.085.323 euros en octobre 2016. Selon la Loterie nationale, "35 joueurs en Belgique ont déjà eu la chance de devenir scandaleusement riches grâce à EuroMillions depuis 2004". (Belga)