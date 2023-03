WTA Indian Wells - Elise Mertens débutera contre Wang, Van Uytvanck face à Liu, Zanevska contre Davis

La Belge de 27 ans et la Chinoise de 21 ans ne se sont encore jamais rencontrées. La gagnante affrontera ensuite la Russe Ekaterina Alexandrova, 18e joueuse mondiale et tête de série N.18. Mertens arrive en Californie après une demi-finale à Monterrey, son meilleur résultat de la saison. Alison Van Uytvanck (WTA 85); 28 ans, a hérité de l'Américaine Claire Liu (WTA 56), 22 ans. Là aussi, il s'agira d'un duel inédit. Un match de prestige contre la N.1 mondiale Iga Swiatek, tenante du titre, attendra la gagnante. Maryna Zanevska (WTA 78), 29 ans, entrera en compétition face à l'Américaine Lauren Davis (WTA 47), 29 ans. Il s'agira également d'une première confrontation. La joueuse qui l'emporte trouvera ensuite sur sa route la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 4/N.4), de retour après une "opération mineure" Ysaline Bonaventure (WTA 84) peut encore accéder au tableau final. La Stavelotaine affrontera l'Allemande Eva Lys (WTA 118) au second tour des qualifications. (Belga)