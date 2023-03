Assises Luxembourg - Le jury d'assises est constitué pour se pencher sur le meurtre d'Antoine Marchal

Sept femmes et cinq hommes composent le jury dans le cadre du procès d'assises relatif au meurtre d'Antoine Marchal. Les jurés suppléants comptent quatre femmes et quatre hommes. Assistés des magistrats de la cour, les jurés devront statuer sur la culpabilité de Mélissa Sauvage, Renaud Dessart, Fabrice Duchesne et Cédric Tarantini. Les trois premiers doivent répondre du meurtre pour faciliter le vol d'Antoine Marchal, dont le corps sans vie a été retrouvé dans un état de putréfaction avancé le 9 septembre 2020 à son domicile de Bomal. Il n'avait plus donné signe de vie depuis le 31 août. L'enquête a permis d'établir que Mélissa Sauvage, la fille de la victime, s'est rendue au domicile de son père accompagnée de Renaud Dessart et Fabrice Duchesne le soir du 31 août 2020. Les accusés auraient voulu confronter Antoine Marchal à des accusations de viol. Ils lui auraient porté plusieurs coups, l'auraient attaché avec des cordes, puis seraient repartis en région Liégeoise en emportant son véhicule. Les trois accusés affirment qu'Antoine Marchal était toujours en vie quand ils ont quitté les lieux. Cédric Tarantini doit quant à lui répondre de recel. Le procès débute ce lundi 13 mars par la lecture de l'acte d'accusation. Il devrait durer trois semaines. (Belga)