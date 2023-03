Challenger d'Antalya - Kimmer Coppejans se qualifie pour les quarts en simple mais est battu en double

En quarts de finale, l'Ostendais de 29 ans, installé dans le Limbourg, rencontrera la tête de série N.1 l'Autrichien Sebastian Offer (ATP 160) qui a battu le Hongrois Mate Valkusz (ATP 244) 4-6, 7-5 et 7-6 (7/5). Coppejans a été éliminé mercredi après-midi dans son premier tour du double avec le Canadien Steven Diez (ATP 980 en double). Les Tchèques Roman Jebavy (ATP 84) et Adam Pavlasek (ATP 77), classés N.1 en Turquie, ont émergé dans le super tiebreak après 1h53 de jeu: 7-6 (7/4), 6-7 (2/7) et 10/7. L'autre Belge engagé à Antalya, Michael Geerts (ATP 243) a bien entamé son parcours mercredi en double. Aux côtés de l'Italien Stefano Travaglia, il a pris la mesure des jumeaux serbes Ivan Sabanov (ATP 88 en double) et Matej Sabanov (ATP 93), deuxièmes têtes de série, 7-6 (7/2), 6-2. La paire composée par le Suédois Filip Bergevi et le Grec Petros Tsitsipas leur sera opposée pour une place en demi-finales. Il tentera jeudi de poursuivre celui en simple face à l'Italien Salvatore Caruso (ATP 342), issu des qualifications, au 2e tour pour une place en quarts de finale. (Belga)