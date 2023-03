Coupe du monde 3X3 - Les Belgian Lions 3X3 connaissent leurs adversaires à Vienne du 30 mai au 4 juin

La FIBA, la fédération internationale de basket, a communiqué mercredi la composition des poules. Les Belgian Lions 3X3 de Steve Ibens sont dans un groupe avec la Lituanie, la Pologne, Porto Rico et un pays issu des qualifications jouées les 6 et 7 mai à Eilat en Israël. Quatre poules de cinq par genre sont au programme. Les médaillés décrochent leur place pour les tournois de qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Serbie chez les messieurs et la France chez les dames sont tenants du titre à la Coupe du monde. La Belgique avait pris la 4e place des JO de Tokyo chez les messieurs avec Nick Celis, Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts et Thierry Marien, battue par la Serbie pour la médaille de bronze. (Belga)