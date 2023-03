Delhaize - Le ministre Borsus plaide pour la mise en place d'une task force avec le fédéral

Interrogé par les députés Amandine Pavet (PTB) et Maxime Hardy (PS), il a par ailleurs plaidé pour la mise en place d'une plateforme avec le fédéral afin de se pencher sur l'avenir du secteur. "Nous ne devons pas être naïfs face à ce qu'ii est en train de se passer. Nous devons étudier les paramètres qui servent de cadre, et parfois d'alibi, à ces changements qui bousculent un pan entier de notre économie", a souligné le ministre Borsus. "L'annonce du groupe - qui a fait part, hier/mardi, de sa volonté de faire passer sous franchise tous ses magasins encore intégrés, soit 128 sur 764 - est un véritable séisme pour les travailleurs, dont l'inquiétude est légitime, et pour tout le secteur", a-t-il ajouté. (Belga)