JO 2024 - Red Dragons et Yellow Tigers fixés le 17 mars sur leur parcours vers les Jeux de Paris

La fédération internationale de volley (FIVB) a officialisé mercredi les lieux des tournois de qualifications. Chez les dames, ils seront joués en Chine, au Japon et en Pologne du 16 au 24 septembre 2023, chez les messieurs, cela passera par le Brésil, la Chine et le Japon du 30 septembre au 8 octobre prochain. Les Red Dragons (21es au classement mondial FIVB) et les Yellow Tigers (FIVB 11) seront fixés sur leur sort lors du tirage le 17 mars à 13h00 à Lausanne, en Suisse pour tenter de figurer parmi les douze pays par genre à disputer les JO 2024. La France, championne olympique chez les messieurs, est déjà qualifiée chez les messieurs et les dames comme pays organisateur. Deux voies sont en place vers une qualification pour les onze places restantes. Vingt-quatre pays par genre se disputeront d'abord six places lors des tournois de qualification (organisés sous forme de trois groupes de huit pays où les deux premiers seront qualifiés). Les cinq dernières places seront attribuées aux cinq premiers du classement mondial des pays non encore qualifiés actualisé à l'issue de la phase préliminaire de la Ligue des Nations 2024. Avec une priorité pour le pays d'un continent qui n'a pas encore de qualifié et le mieux classé ensuite pour "assurer un principe d'universalité du plateau olympique", a justifié la FIVB. (Belga)