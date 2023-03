Journée de lutte pour les droits des femmes - Les femmes s'emparent de la grève féministe, se réjouit le Collecti.e.f 8 maars

Ce qui réjouit le Collecti.e.f 8 maars est que, cette année, les piquets de grève et autres actions coups de poing se sont mises en place spontanément. "Cette année, nous avons coordonné les différents collectifs mais les femmes seules se mettent en grève, les actions surgissent. C'est très positif", explique Chiara Filoni, membre du Collecti.e.f 8 maars de Bruxelles. L'organisme lance toujours un appel collectif et coordonne les différentes actions, afin que toute personne puisse être informée. "Mais nous ne sommes plus essentielles pour la mobilisation, c'est exactement ce qu'on voulait : que les femmes s'approprient" la grève féministe, souligne Mme Filoni. Cette année, la grève féministe prend également place dans un moment particulier, alors que le front commun syndical mène une semaine d'actions de protestations dans les services publics. "Un travail important mené depuis 2019 est de rallier les syndicats autour de la question des femmes. C'est difficile car ils fonctionnent de manière sectorielle alors que les droits des femmes sont transversaux", pointe Chiara Filoni. Le fait que la grève féministe prenne place dans la mobilisation plus large des syndicats est dès lors positif, selon la militante, qui souligne qu'il est très important que la FGTB et la CSC aient déposé un préavis de grève, permettant aux femmes de toucher une indemnité. Cette année, une carte blanche appelant à la grève a réuni plus de 600 personnes dont le Collecti.e.f 8 maars, les syndicats, les organisations féministes... (Belga)