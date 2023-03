Jupiler Pro League - Scott Parker démis de ses fonctions au Club de Bruges

L'Anglais, 42 ans, avait pris la succession de Carl Hoefkens remercié lui aussi en fin d'année dernière. Scott Parker n'aura dirigé la phalange brugeoise que douze fois avec un bilan de 4 défaites, 6 partages et seulement deux victoires, c'est ce qu'a souligné le Club de Bruges dans son très bref communiqué. Scott Parker paie surtout les deux dernières déroutes de son équipe battue 3 à 0 à Ostende l'un des mal-lotis en championnat de Belgique et dominée sur un cinglant 5 à 1 en match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi soir à Lisbonne. Le Club de Bruges occupe la 4e place avec 46 points en championnat et reçoit le Standard (45 points) dimanche (13h30). Les dirigeants espèrent créer un électro-choc pour cette rencontre face aux Rouches que "nous sommes obligés de gagner chez nous", a rappelé Simon Mignolet, le gardien brugeois mardi juste après l'élimination en Ligue des Champions. C'est le deuxième changement d'entraîneur en une seule saison pour le Club de Bruges qui s'était séparé le 28 décembre de Carl Hoefkens, arrivé pourtant en début d'exercice pour succéder à Alfred Schreuder parti à l'Ajax Amsterdam, mais remercié lui aussi le 26 janvier dernier. Selon la presse spécialisée, l'Allemand, 50 ans, est l'un des favoris sur les tablettes pour reprendre le poste. (Belga)