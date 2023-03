La police enquête sur une menace d'attentat visant le métro bruxellois

"Nous avons en effet reçu la nuit passée un courrier électronique faisant état d'une menace d'attentat visant une ligne du métro bruxellois", a indiqué An Berger de la police fédérale. "Elle ne nous est pas parvenue directement", mais a été transmise par un intermédiaire. "Nous avons immédiatement pris la menace très au sérieux et procédé à une fouille approfondie, au cours de laquelle rien de suspect n'a été trouvé. Aujourd'hui, la vigilance est toujours renforcée." Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête, ajoute la police fédérale. "L'enquête est en cours et nous ne pouvons donner davantage de détails pour l'instant", explique Willemien Baert, la porte-parole du parquet. "Il est vrai que la probabilité d'un attentat est jugée comme peu réaliste." De source policière, Belga a appris que la menace proviendrait d'un ressortissant russe mécontent de la politique menée par l'Union européenne vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Toutefois, nuance cette source, les stations annoncées comme cibles potentielles ne se situent pas à proximité des institutions européennes. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) évalue la menace mais n'a pas relevé le niveau général, toujours à 2 sur une échelle de 4. (Belga)