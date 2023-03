L'effondrement d'une mine chinoise en février a fait "53 morts et disparus"

Le 22 février, une colline haute de 180 mètres s'était effondrée dans une mine de charbon à ciel ouvert de Mongolie intérieure, dans le nord du pays. Des dizaines de personnes et de véhicules avaient été ensevelis. La Mongolie intérieure est une région majeure de production de charbon en Chine. Les opérations de sauvetage, impliquant des centaines de secouristes, avaient permis de retrouver six survivants ainsi que les corps de six personnes décédées. Deux semaines après l'accident, le ministre des Situations d'urgence, Wang Xiangxi, a confirmé mardi qu'aucune autre personne n'avait depuis été retrouvée. L'effondrement de la mine "a fait 53 morts ou disparus, ce qui nous attriste profondément", a déclaré M. Wang, en marge de la session annuelle du Parlement à Pékin. "Les leçons à tirer sont profondes", a affirmé le ministre, qui se donne pour "priorité absolue" la prévention des accidents à l'avenir. Les autorités renforceront les mesures de sécurité et promouvront l'automatisation dans les secteurs à haut risque, a ajouté Wang Xiangxi. La sécurité des mines s'est améliorée ces dernières décennies, tout comme la médiatisation de ces incidents, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. Mais des accidents surviennent encore régulièrement, en raison du danger inhérent au secteur et de l'application parfois aléatoire des consignes de sécurité. Fin décembre, une mine d'or dans la région du Xinjiang (nord-ouest) s'était écroulée au moment où 40 personnes travaillaient sous terre. Vingt-deux avaient pu être remontées à la surface. (Belga)