Manifestations en Géorgie: 66 arrestations, une cinquantaine de policiers blessés

"Près de 50 policiers" ont été blessés lors de ces protestations, dispersées à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau, a ajouté le ministère géorgien de l'Intérieur dans un communiqué. Le ministère a indiqué que de "violents incidents" avaient eu lieu lors de ces manifestations, près du Parlement géorgien, et a précisé que des "civils" avaient également été blessés, sans préciser leur nombre. Selon cette source, des protestataires ont jeté des pierres et des "cocktails Molotov" sur la police, en tentant de mener une "attaque organisée" contre le Parlement géorgien. Les manifestants protestaient contre un projet de loi qui obligerait les organisations géorgiennes recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger à s'enregistrer en tant qu'"agents de l'étranger", sous peine d'amendes. Ce texte rappelle une loi similaire adoptée en Russie en 2012 et que le Kremlin utilise pour réprimer les médias et les organisations d'opposition ou les simples voix critiques, considérés comme des "agents étrangers". La Géorgie, petite ex-république soviétique du Caucase, ambitionne de rejoindre l'UE et l'Otan, mais plusieurs mesures du gouvernement ont récemment jeté une ombre sur ces aspirations et soulevé des doutes sur ses liens avec le Kremlin. (Belga)