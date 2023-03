NBA - Les Los Angeles Lakers ont retiré le maillot de l'Espagnol Pau Gasol

Gasol, qui a joué 7 de ses 18 saisons en NBA avec les Lakers (2008-2014) après sept saisons à Memphis, a pris sa retraite au JO de Tokyo en 2021. Sélectionné en 3e position de la draft 2001, il fut élu rookie de l'année en 2002. Il a remporté deux titres NBA en 2009 et 2010 avec les Lakers aux côtés de Kobe Bryant. Le Catalan de 2m15 a aussi brillé avec l'Espagne remportant la Coupe du monde 2006, trois Euro en 2009, 2011 et 2015 et trois médailles orlympiques: argent en 2008 et 2012 et bronze en 2016. (Belga)