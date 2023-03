Paris-Nice - Tadej Pogacar : "On ne dit pas non à un maillot jaune"

"C'était nerveux toute la journée, y compris dès la partie plane de l'étape", a expliqué le coureur d'UAE Team Emirates au micro des organisateurs. "Mais dans le final, Felix Grossschartner a fait un super boulot, il m'a très bien lancé pour l'ascension finale et j'avais de très bonnes jambes". Pogacar a devancé le Français David Gaudu (Groupama FDJ), 2e à 1 seconde, alors que le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a craqué dans la dernière montée, 6e à 43 secondes de son rival. David Gaudu a contré à 3,5 km après une attaque de Vingegaard que Pogacar a annihilée. La Danois s'est peut-être mis dans le rouge ne parvenant plus à suivre ensuite le duo franco-slovène. Pogacar creusant l'écart pour s'offrir le bouquet du jour. "Vingegaard a attaqué en premier, mais je n'ai pas voulu le contrer immédiatement, j'ai préféré attendre un peu", relate Pogcar. "Et ensuite il a eu un temps de retard quand j'ai attaqué, alors j'ai pu reprendre Gaudu, je savais qu'il ne fallait pas lui laisser trop de champ. Si je le laissais partir c'était terminé pour pouvoir gagner l'étape. Je n'avais pas dans mon plan de prendre les commandes de la course, mais on ne dit pas non à un maillot jaune". (Belga)