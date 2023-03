Qualifications Euro de handball - Troisième défaite des Red Wolves, battus 24-26 par la Grèce

C'est la troisième défaite de suite pour la formation de Yérime Sylla, après des défaites aux Pays-Bas (25-24) et contre la Croatie (27-30). La Belgique est dernière du groupe 5 sans le moindre point, derrière la Croatie (4 pts), les Pays-Bas (4) et la Grèce (4), que les Red Wolves retrouveront dimanche à Chalkida, en Grèce. Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés. Les Red Wolves ont terminé à la 21e place du récent Mondial en Pologne et en Suède à l'issue du premier grand tournoi de leur histoire. (Belga)