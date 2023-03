Réforme des retraites en France - La circulation des Thalys perturbée jeudi et vendredi

Sur son site internet, la compagnie de trains à grande vitesse reliant Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne annonce de nombreuses suppressions de trains en raison des actions de jeudi et vendredi. Seuls deux trains sur trois devraient rouler. Thalys prévoit même des perturbations jusqu'à dimanche inclus. L'impact est moins important chez Eurostar, où quatre trains environ sont supprimés jeudi entre Bruxelles et Londres. (Belga)