TC Liège - Quarante mois requis contre le suspect d'un viol sous influence d'alcool

Les faits s'étaient déroulés le 15 décembre 2018 dans le Carré de Liège. Une dame qui venait de connaître une rupture sentimentale avec son compagnon avait été retrouvée inconsciente par un ami dans les toilettes d'un café du centre festif de Liège. Elle ne se souvenait plus des événements qui avaient précédé, mais elle avait constaté avoir été violée. L'enquête avait identifié le prévenu, car les deux protagonistes avaient concrétisé leur amitié sur Facebook la nuit des faits. La victime avait déposé plainte quelques jours plus tard et avait affirmé avoir été agressée et violée alors qu'elle était dans une situation vulnérable. Le parquet a requis contre le prévenu une peine de 40 mois de prison. Le prévenu a affirmé que c'est la victime qui avait insisté pour avoir des relations sexuelles, car elle voulait, toujours selon lui, s'amuser après une rupture sentimentale. Il a soutenu que la victime ne lui était pas apparue dans un état anormal la rendant incapable de donner son consentement. Son avocat a plaidé son acquittement ou une mesure assortie de conditions probatoires. Le jugement sera prononcé le 5 avril. (Belga)