Asile et migration - Accueillir des réfugiés? 143 communes flamandes répondent "non, c'est assez"

Parmi les 300 communes sondées, 189 ont répondu et parmi celles-ci, 143 disent de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir faire d'efforts supplémentaires pour accueillir des demandeurs d'asile et réfugiés supplémentaires. Les bourgmestres avancent diverses raisons pour justifier leur refus: deux tiers affirment ne pas avoir assez de bâtiments adéquats. Nombre d'entre eux évoquent également un soutien en baisse, également par rapport à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Une autre raison invoquée est le manque de personnel au niveau des services sociaux et des CPAS. En outre, pour 20 communes, le fédéral aurait dû davantage prendre ses responsabilités. En revanche, un quart des communes se disent prêtes à accueillir davantage de demandeurs d'asile ou de réfugiés, soit parce qu'elles ont encore des places libres soit parce qu'elles sont disposées à créer des places supplémentaires. (Belga)