Bourse de Bruxelles - Vers une quatrième baisse consécutive du Bel 20

WDP (27,26) et Aedifica (76,50) abandonnaient de même 3,2 et 1,9%, Cofinimmo (83,15) et Sofina (225,80) reculant de 1,3 et 2%, Elia (115,90) et Proximus (8,37) de 1,8 et 0,6%, Colruyt (25,54) de 0,3%. KBC (69,88) et Ageas (43,26) valaient 0,9% de moins que la veille, AB InBev (57,31) s'appréciant par contre de 0,5% comme UCB (80,52) alors que Solvay (105,70) et arGEN-X (318,80) cédaient 0,9 et 0,4%. Les résultats et perspectives de Care Property Invest (13,40) faisaient chuter le titre de 5,4%, Xior (29,55) et Montea (73,30) reculant de 3,6 et 2,9%, Shurgard (44,15) de 2,4%. Ontex (7,04) était négative de 2,8%, Econocom (3,14) et Agfa-Gevaert (2,73) de 1,4%, Kinepolis (42,06) et Melexis (104,30) de 1,5 et 1,1%. Mithra (3,80) ajoutait enfin 9% à ses gains antérieurs alors que Nyxoah (5,12) et Celyad (1,052) abandonnaient 2,5 et 2,2%. L'euro s'inscrivait à 1,0565 USD dans la matinée de jeudi, comme la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 55.285 euros, en baisse de 150 euros. (Belga)