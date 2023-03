Challenger d'Antalya - Michael Geerts rejoint les quarts de finale

La place en demi-finale de ce tournoi sur terre battue dotée de 73.000 euros passera par un succès sur le Tchèque Vit Kopriva (ATP 169) qui a éliminé en huitièmes de finale le Canadien Steven Diez (ATP 292) 6-2 et 6-0. Geerts est aussi en course en double. Aux côtés de l'Italien Stefano Travaglia (ATP 703 en double), le N.5 belge, 182e mondial en double, rencontre dans l'après-midi le duo suédo-grec composé de Filip Bergevi (ATP 268) et Petros Tsitsipas (ATP 131). (Belga)