Championnats du monde de shorttrack - Canada, Japon et Hongrie premiers adversaires des Belges dans le relais mixte

Dans le relais masculin, la Chine, le Japon et la Pologne seront leurs concurrents en quarts de finale. Là aussi, le top 2 ouvre les portes des demi-finales. Les Belges espèrent figurer dans le top 8 final. Stijn Desmet et Rino Vanhooren seront les premiers à s'aligner vendredi dans une épreuve individuelle. Ils ont été placés ensemble dans la première série des quarts de finale du 1500 mètres. Ils seront opposés notamment au Tchèque Zdenek Sejpal et au Kazakh Nurtilek Kazhgali. Hanne Desmet a aussi été placée dans la première série des quarts de finale du 1500 mètres. Elle y affrontera une des favorites la Canadienne Kim Bouton et une partenaire d'entraînement la Néerlandaise Selma Poutsma. (Belga)